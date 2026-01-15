Lås upp hela webbplatsen
Högre matpriser ger sämre folkhälsa
Höjningen av matpriserna 2022 och 2023 försämrade folkhälsan enligt en rapport från Lunds universitet.
Fotograf: Retail Insider
Publicerad 15 januari 2026 kl 08.00
INFLATION När matpriserna steg med 25 procent under åren 2022 och 2023 drabbades den svenska folkhälsan negativt. Detta konstateras i en rapport från Lunds universitet. Anledningen är att svenskarna valde att köpa billigare mat – mer fläskfärs och läsk, och mindre färsk fisk och mejeriprodukter. Försäljningen av frukt och grönt sjönk också med 15 procent.…
Gå till hjälpsidorna.