Högre matpriser ger sämre folkhälsa

INFLATION När matpriserna steg med 25 procent under åren 2022 och 2023 drabbades den svenska folkhälsan negativt. Detta konstateras i en rapport från Lunds universitet. Anledningen är att svenskarna valde att köpa billigare mat – mer fläskfärs och läsk, och mindre färsk fisk och mejeriprodukter. Försäljningen av frukt och grönt sjönk också med 15 procent.…