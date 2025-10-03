Lås upp hela webbplatsen
Nya rön i Epstein-fallet

Elon Musk och prins Andrew nämns i nysläppta Epsteindokument.
Publicerad 3 oktober 2025 kl 14.00
Miljardären, X-ägaren och Donald Trumps tidigare rådgivare Elon Musk är den senaste kändisen att åter dyka upp i den långkörare som är skandalerna runt den dömda överklasspedofilen och människohandlaren Jeffrey Epstein. Enligt dokument från Epsteins dödsbo, som demokratiska ledamöter i USA:s kongress publicerade förra veckan, ska Musk ha varit inbjuden till Epsteins privata ö 2014.…

