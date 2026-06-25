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Palestina vann demokratiska primärval
Det demokratiska partiets primärval i New York på tisdagen blev en stor seger för Palestinavännerna. Och för de som stödjer borgmästaren Zohran Mamdanis socialdemokrater.
Dan Goldman, Darializa Avila Chevalier och Claire Valdez. Fotograf: U.S. House of Representatives/Daraliza for congress/Metropolitan Transportation Authority
Publicerad 25 juni 2026 kl 11.19
Den demokratiske kongressledamoten Dan Goldman från Brooklyn har gjort sig känd som en stenhård försvarare av allt Israel gör. Men när New Yorks demokrater gick till primärval på tisdagen led Goldman ett svidande nederlag. Den mäktiga AIPAC-lobbyn (American Israel Public Affairs Committee) satsade motsvarande 30 miljoner kronor på att få Goldman omvald, men han fick…
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