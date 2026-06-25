Palestina vann demokratiska primärval

Den demokratiske kongressledamoten Dan Goldman från Brooklyn har gjort sig känd som en stenhård försvarare av allt Israel gör. Men när New Yorks demokrater gick till primärval på tisdagen led Goldman ett svidande nederlag. Den mäktiga AIPAC-lobbyn (American Israel Public Affairs Committee) satsade motsvarande 30 miljoner kronor på att få Goldman omvald, men han fick…