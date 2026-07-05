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Palestinsk målvakt mördad av Israel
Den palestinske fotbollsmålvakten Saleem al-Ashqar har mördats av israeliska soldater nära sitt hem i Gaza. Över 1000 palestinska idrottsmän har nu dödats av det israeliska våldet.
Saleem al-Ashqar Fotograf: Facebook/Kadmatkh
Publicerad 7 juli 2026 kl 10.32
Saleem al-Ashqar, 32, var en professionell målvakt med meriter från flera toppklubbar klubbar på Gazaremsan: bland dem Al-Aqsa och Khadamat Khan-Younis, den senare en av de palestinska fotbollsklubbar som fått sin sportsliga infrastruktur fullständigt raserad av de israeliska bombanfallen. Det Palestinska fotbollsförbundet (PFA) har meddelat det internationella förbundet (Fifa) vad som hänt. Fifa har svarat…
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