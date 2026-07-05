Palestinsk målvakt mördad av Israel

Saleem al-Ashqar, 32, var en professionell målvakt med meriter från flera toppklubbar klubbar på Gazaremsan: bland dem Al-Aqsa och Khadamat Khan-Younis, den senare en av de palestinska fotbollsklubbar som fått sin sportsliga infrastruktur fullständigt raserad av de israeliska bombanfallen. Det Palestinska fotbollsförbundet (PFA) har meddelat det internationella förbundet (Fifa) vad som hänt. Fifa har svarat…