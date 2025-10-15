Rapport: Barns skärmtid är en klassfråga

Redan vid 18 månaders ålder börjar barn i Sverige att gå över den av Folkhälsomyndigheten (FHM) rekommenderade skärmtiden. I september förra året slog FHM fast att små barn under två år inte ska använda skärmar överhuvudtaget. För barn mellan två och fem år gäller en skärmtid på en timme om dag, och för barn 6-12…