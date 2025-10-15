Lås upp hela webbplatsen
Rapport: Barns skärmtid är en klassfråga
Små barn i Sverige rör sig tillräckligt mycket. Men de sitter också för mycket framför skärmar. Skillnaden mellan barnen är starkt beroende på socioekonomisk bakgrund. Det visar en aktuell rapport från Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH).
Skillnaderna i fysisk aktivitet är mest tydliga under vardagarna då barn med högutbildade föräldrar får utöva idrott medan barn med lågutbildade föräldrar hänvisas till hemmet och en skärm enligt en aktuell studie. Fotograf: Proletären
Publicerad 15 oktober 2025 kl 12.57
Redan vid 18 månaders ålder börjar barn i Sverige att gå över den av Folkhälsomyndigheten (FHM) rekommenderade skärmtiden. I september förra året slog FHM fast att små barn under två år inte ska använda skärmar överhuvudtaget. För barn mellan två och fem år gäller en skärmtid på en timme om dag, och för barn 6-12…
