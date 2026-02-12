Lås upp hela webbplatsen
Regeringen kör över Kiruna: Grafit ska brytas i Vittangi

Regeringen har ålagt Norrbottens länsstyrelse att ta fram en detaljplan som öppnar dörren för en grafitgruva i Kiruna kommun. Detaljplanen har nu antagit av regeringen och kan inte överklagas.
Rödlistade arter som smalfotad taggsvamp stå tillbaka när regeringen ger Talga tillstånd att bryta grafit. Vittangimalmen innehåller i snitt 25 procent grafit, vilket är unikt då övriga kända fyndigheter i allmänhet innehåller en nivå på cirka tio procent. Fotograf: Caspar s/Wikimedia/Talga/Montage: Proletären
Publicerad 12 februari 2026 kl 12.00
Regeringen har kört över Kirunas nej till grafitbrytning i Vittangi. Norrbottens länsstyrelse fick i uppgift att ta fram en detaljplan som möjliggör gruvdrift, vilken ej kan överklagas. Nu har länsstyrelsens förslag till detaljplan antagits av regeringen.  Grafitfyndigheterna är mycket viktiga för både Sverige och EU:s försörjning av naturlig grafit. Det är första gången regeringen använder…

