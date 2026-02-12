Regeringen kör över Kiruna: Grafit ska brytas i Vittangi

Regeringen har kört över Kirunas nej till grafitbrytning i Vittangi. Norrbottens länsstyrelse fick i uppgift att ta fram en detaljplan som möjliggör gruvdrift, vilken ej kan överklagas. Nu har länsstyrelsens förslag till detaljplan antagits av regeringen. Grafitfyndigheterna är mycket viktiga för både Sverige och EU:s försörjning av naturlig grafit. Det är första gången regeringen använder…