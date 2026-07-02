Sänkta krav för Postnords utdelning – kan drabba Proletärens läsare

Regeringen har sänkt kraven rejält för hur ofta post måste delas ut, vilket bland annat kan påverka Proletärens prenumeranter.

Tidigare var kravet att 95 procent av breven (inklusive Proletären, som skickas med a-post) måste delas ut inom två arbetsdagar. Med den nya förordningen, som började gälla 16 juni, behöver nu bara 85 procent av breven delas ut inom tre dagar och 97 procent inom fem dagar.

– Det drabbar ju alla som skickar och tar emot brev eller prenumererar på en tidning som delas ut som a-post. Som till exempel Proletären, säger Joakim Olofsson, prenumerations- och ekonomiansvarig på Proletären.

Hittills har Postnord inte meddelat att de tänker gå över till en strikt var tredjedagsutdelning – men det statliga vinstdrivande företaget har nu inte längre samma krav på sig att dela ut inom två dagar.

Det är ännu för tidigt att säga hur de som prenumererar på Proletären som papperstidning kommer att drabbas, påpekar Joakim Olofsson.

– Men redan nu vet vi att många inte får Proletären förrän veckan efter vi skickat ut den. Dels på grund av varannandagsutdelningen, och dels för att Postnord inte alltid följer kravet på att dela ut inom två dagar. Tyvärr har vi inte kunnat göra något åt det.

Vad är din uppmaning till prenumeranter som inte får tidningen i tid?

– Alla prenumeranter har tillgång till Proletären som e-tidning, i appen eller genom hemsidan. Den publiceras redan på onsdagen. Det kan ta en stund att vänja sig med att läsa den digitalt, men vi vet att många prenumeranter redan gått över till att läsa tidningen enbart digitalt. Även om vi gillar tidningar på papper ser det tyvärr ut att vara enda lösningen för dem som alltid vill ha tidningen i god tid.

Obs! Under juli månad utkommer Proletären varannan vecka, med två dubbelnummer (27-28 och 29-30). Därmed kommer ingen tidning ut vecka 28 och vecka 30.