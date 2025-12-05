Rasism och SD-hyllningar – ett halvår efter Proletärens granskning av ”Svenskar som stödjer Israel”

I facebookgruppen ”Svenskar som stödjer Israel” flödade hat, rasismen och öppna terrorhyllningarna. Det kunde Proletären avslöja i juni. Gruppen, där 98 politiker fanns med bland medlemmarna, kallades araber, muslimer och palestinier för ”odjur”, ”apor” och andra avhumaniserande ord.

Idag, ett halvår senare, publiceras inte längre hyllningar till den terrordömde rabbinen Meir Kahane och den i Israel förbjudna Kach-rörelsen – men nu kan Proletären visa att hat och rasism fortfarande är vanligt bland inläggen. Trots att flera medlemmar reagerat på de rasistiska inläggen efter Proletärens första granskning, visar gruppens administratörer inga tecken på att vilja rensa upp bland grova angrepp mot muslimer, araber, palestinier och invandrare.

Efter avslöjandet om den öppna rasismen reagerade flera användare på det grova hatet i gruppen:

”Det vore klädsamt om admin håller gruppen fri från hat”, skrev riksdagsledamoten Magnus Jacobsson (KD), som fortfarande är med i gruppen efter Proletärens första granskning, i ett inlägg den 18 juni, och fortsatte:

”Jag är med i gruppen därför att delas nyheter som man annars inte får tag på. Men när enskilda delar en massa skit förstör dom för oss som faktiskt försöker jobba med denna konflikt på ett seriöst sätt”, avslutar Magnus Jacobsson (KD), som i en senare kommentar kallade kritiken mot gruppen ”berättigad”.

Den kristdemokratiske politikerns uppmaning verkar dock ha varit förgäves. Trots Proletärens avslöjande, och trots att flera politiker och Judiska Centralrådets ordförande Aron Verständig, tagit avstånd från innehållet i gruppen, fortsätter hatet och rasismen.

Den 6 oktober publicerar en användare en video där föräldrarna till en riksdagsledamot medverkar. Föräldrarna har ursprung i ett land utanför Norden – något som flera av gruppens medlemmar omedelbart hakar upp sig på och gör till en central del i sina angrepp.

Kommentarsfältet fylls snabbt av grova påhopp:

”Åk hem”, ”Utvisa idioterna”, ”ni är inte välkomna här”, ”jag kräver att ni åker hem till ert land”, ”de ska vara glada att de får bo här, har väl sina bidrag och aldrig behövt jobba”, ”hur mycket av våra skattepengar har de fått?” och ”ni kan börja packa väskorna”.

Bilderna är ett kollage och därmed bara ett urval av alla hatiska kommentarer som riktade sig mot riksdagsledamotens föräldrar.

Ofta framställs Israel som en beskyddande mur mot araber, islam eller invandrare i stort – vars mål, enligt gruppen, är att invadera Europa, våldföra sig på den vita och kristna befolkningen och införa sharialagar.

I andra inlägg framställs kvinnor i Gaza som ”terroristfabriker” och ”terroristmammor”. Palestinier porträtteras som råttor, monster och ett hot mot Sverige.

Personer som bär keffiyeh kallas fortfarande för ”odjur” eller ”importerade odjur” – ett uttryck som fått en uppsving sedan M-riksdagsledamoten Mattias Karlsson använt ordet för att beskriva Palestinademonstranter, och som utrikesminister Maria Malmer Stenergard sedan spred vidare . I ett annat inlägg frågar sig en gruppmedlem om det inte är ”dags att börja göra sig av med palestinierna och deras svenska medlöpare”.

Gruppen fortsätter också att rikta sitt hat mot medierna. Palestinska journalister i Gaza utmålas som beväpnade terrorister och svenska medier som SVT, SR, DN och TV4 framställs i bilder som en exekutionspatrull som skjuter ”sanningen”. Det bisarra påståendet att västerländska journalister styrs av Hamas upprepas gång på gång.

Knappt två veckor efter Proletärens första granskning publiceras en AI-bild föreställandes Kristallnatten 1938 – där förövarna istället bär Palestinaflaggor, keffiyeh och Hamas-pannband.

”Nu är det 2025… Vi måste lyssna noga, även mellan raderna. För historien viskar innan den skriker”, skriver användaren som publicerat bilden.

Denna typen av historieförfalskning, där nazismen och Förintelsen relativiseras och förminskas genom att jämföras med islamism eller dagens solidaritetsrörelse, är numera rutin i gruppen. Adolf Hitler kopplas till Palestina genom olika montage och gruppens medlemmar uppmanas att ”kalla palestinastödjare för vad de egentligen är”, följt av bilder som likställer Palestina med nazism.

I augusti publiceras ett inlägg med en bild på Jimmie Åkesson, poserande med en bild på en israelisk gisslan. Bilden blir omedelbart ett av gruppens mest hyllade inlägg – över 800 likes och 84 kommentarer.

I kommentarsfältet flödar lovorden: ”Sveriges FRÄLSARE! Nutidens GUSTAV VASA! GO ON!”, skriver en entusiast, och hyllningskören fylls på.

Men en användare, som efteråt antingen blivit utsparkad eller lämnat gruppen frivilligt, rasar mot vad hon beskriver som gruppens totala kapitulation inför SD-svansen. Hon anklagar gruppen för att ha förvandlats till en megafon för SD:s politiska spel, där antisemitism ignoreras – så länge den inte går att använda som ett slagträ mot Palestina.

Användaren hänvisar sedan till sin morfars varningar som förintelseöverlevare och radar upp exempel på SD-företrädare som uttryckt judehat och ifrågasatt judiska traditioner.

”Man tar sig för pannan. Så synd att SD kapat gruppen!”, skriver användaren och länkar till en rapport från Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) med titeln ”SD sanktionerar judehat”.

Reaktionen blir omedelbar och kommentarsfältet fylls av ilskna mothugg. En användare avfärdar SKMA:s rapport – och antyder att organisationen i själva verket är emot Israel:

”Var försiktig med SKMA… de vill att judar ska leva tillbakadraget och inte försvara sitt eget land. SD står upp för Israel – men du bryr dig bara om att hata SD.”

En annan stämplar SKMA som ”en förening som stödjer Hamas och Ship to Gaza” och hävdar att SD är riksdagens mest judevänliga parti. Vissa går ännu längre och påstår att om man inte röstar på SD, röstar man på ett parti som är ”för Hamas – både i Sverige och Israel”.