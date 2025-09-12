Skogsutredningen följer inte forskningen

Regeringen beslutade den 7 februari 2024 om en översyn av den nationella skogspolitiken. Uppdraget var att överväga ”åtgärder för ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt skogsbruk som stärker näringsfriheten och investeringsviljan”. Alltså ett rent beställningsverk av skogsindustrin och de stora skogsägarna. Helt följdriktigt handplockade regeringen Göran Örlander, med en mångårig erfarenhet från skogsindustrin, som utredare. Syftet med…