Skogsutredningen följer inte forskningen

Regeringens skogsutredning är ett rent beställningsverk från skogsindustrin och de stora skogsägarna.
Trots att skogsbruket har stor skuld till den minskade biologiska mångfalde vill utredaren att artskyddet ska försämras och att det ska bli lättare att upphäva naturreservat. Fotograf: Hyltebruksskylt/ Ivo Kruusamägi/ W.carter|Montage: Proletären
Publicerad 12 september 2025 kl 12.00
Regeringen beslutade den 7 februari 2024 om en översyn av den nationella skogspolitiken. Uppdraget var att överväga ”åtgärder för ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt skogsbruk som stärker näringsfriheten och investeringsviljan”. Alltså ett rent beställningsverk av skogsindustrin och de stora skogsägarna. Helt följdriktigt handplockade regeringen Göran Örlander, med en mångårig erfarenhet från skogsindustrin, som utredare.  Syftet med…

