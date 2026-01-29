Spanien ger laglig status åt 500.000 papperslösa

I kontrast till den allt mer rasistiska retorik och främlingsfientliga politik som slagit rot i flera europeiska länder och i USA, meddelade den spanska socialdemokratiska regeringen under tisdagen att ett nytt regeringsdekret utformats som ska ge uppemot en halv miljon papperslösa rätt att stanna i landet. – Det vi gör är att erkänna, ge värdighet…