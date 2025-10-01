Statsministerns svans attackerar demonstrationer

Palestinasolidariteten i Sverige och i hela västvärlden har misstänkliggjorts och baktalats ända sedan den 7 oktober 2023. Nu när opinionen börjar vända så syns desperationen hos borgerligheten och styrande politiker – med tal om att lagstifta fram inskränkningar i demonstrationsfriheten i Sverige. Eller som i Storbritannien, där makten terrorklassar solidaritetsorganisationer.

I bakvattnet av politikers och etablissemangets attacker på Palestinasolidariteten florerar rasismen och hatet, mot palestinier i synnerhet och araber i allmänhet, vilket Proletären kunnat rapportera om.

Konsekvenserna har blivit ödesdigra. Så bestämde sig en rasistisk företagare från Vetlanda att köra rakt in i ett demonstrationståg i Borås förra året, vilket han nu åtalas för. Demonstranter kan vittna om att det var rena turen att ingen blev överkörd. Mannen har vid flera tillfällen spytt ut sitt hat mot muslimer och palestinier på sina sociala medier.

Andra exempel på hur Palestinaaktivister hängts ut eller fysiskt attackerats har Proletären rapporterat om tidigare. Det är direkt stötande att höra statsministern tala om att opinionsbildningen från Palestinaaktivister gått över styr, när hans egen svans går till fysisk attack mot demonstrationståg i Sverige.