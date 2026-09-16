Stora förändringar i skolvalet – SD och KD tappar

Över 413.000 högstadie- och gymnasieelever deltog i årets skolval. Jämfört med skolvalet 2022 syns stora förändringar röstandet.

Sverigedemokraterna tappade kraftigt och minskade från 20,8 till 13,8 procent, en nedgång med nästan sju procentenheter. Kristdemokraterna minskade från 9,3 till 3,0 procent. Samtidigt ökade Moderaterna från 27,2 till 32,7 procent och blev därmed största partiet i skolvalet.

Vänsterpartiets andel ökade samtidigt med drygt 4 procentenheter, från 7,9 till 12,0 procent. Socialdemokraterna ökade från 16,1 till 19,3 procent och Miljöpartiet från 4,7 till 7,5 procent.

Centerpartiet minskade från 7,9 till 6,1 procent och Liberalerna från 4,4 till 1,2 procent.

Bland partierna utanför riksdagen fick Örebropartiet 2,6 procent av rösterna, jämfört med knappt några röster alls i skolvalet 2022. Högerextrema Alternativ för Sverige fick 1,2 procent av rösterna.