Strejkvåg i Storbritannien

Unite the union

I Newcastle och närbelägna South Shields förkastade 170 arbetare vid företag knutna till British Engines (BE), underleverantörer till kärnkrafts- och försvarsindustrin med bland annat krigsmaterieljätten BAE Systems, en föreslagen löneförhöjning på tre procent. Bolagen redovisade miljardvinster under 2022 och 2023.

De 170 arbetarna, medlemmar i facket Unite, har varslat om strejk under en vecka från den 24 maj.

– Vi är trötta på att se lönen sjunka år efter år samtidigt som företaget tjänar miljoner. Arbetarnas löner har fallit i värde med 18 procent sedan 2019. BE har råd att lägga upp rättvisa löner och våra medlemmar har rätt att kämpa för dem, säger Unites generalsekreterare Sharon Graham.

Vid kärnkraftverket i Dounreay i Skottland har 500 arbetare genomfört en första 24-timmarsstrejk för högre löner. Arbetarsidan har sagt nej till en företagets bud på 4,5 procents höjning plus 500 pund i en engångsutbetalning från säkerhetsorganisationen Nuclear Restoration Services’ (NRS). Unite pekar på att den högste NRS-chefen har fått sin lön höjd från motsvarande 4,4 miljoner kronor till 8,9 miljoner.

I Port Talbot i Wales röstade 85 procent av drygt 3000 stålverksarbetare för strejk mot Indienägda Tata Steel som vill flytta jobb från orten som är helt beroende av stålverken. Tata vill stänga två av de fyra verken.

– Det rungande mandatet för strejk har levererats trots företagets mobbning och oacceptabla hot om att skära ned avgångsvederlagen, säger stålarbetarfackets Alun Davies.

I sydöstra England genomförde lokförare vid 14 järnvägsbolag flera 24-timmars punktstrejker och övertidsblockader mellan den 7 och den 11 maj. Lokförarna är anslutna till Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen (ASLEF). De kräver mer än den löneförhöjning på fyra procent de blivit erbjudna.