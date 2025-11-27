Mark- och miljödomstolen kör över oroliga Eskilstunabor

Över 153.000 människor har skrivit på listor för att stoppa den kinesiska giftfabriken Senior Materials i Eskilstuna. Proletären har flera gånger rapporterat om stora demonstrationer och manifestationer mot bolagets planerade utsläpp av tusentals ton av det giftiga ämnet metylenklorid över staden. Efter initiativ av anställda inom vården demonstrerade förra helgen runt 6.000 personer mot giftfabriken.…