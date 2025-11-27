Lås upp hela webbplatsen
Giftfabriken
Mark- och miljödomstolen kör över oroliga Eskilstunabor
Mark- och Miljödomstolen struntar i oron för vad de giftiga utsläppen från det kinesiska bolaget Senior Materials i Eskilstuna kan ställa till med. I veckan körde domstolen över de 200 privatpersoner och näringslivsfolk som anmält företaget.
Eskilstunabor har ihärdigt protesterat etableringen av Senior Materials fabrik. Fotograf: SSUAM
Publicerad 27 november 2025 kl 14.00
Över 153.000 människor har skrivit på listor för att stoppa den kinesiska giftfabriken Senior Materials i Eskilstuna. Proletären har flera gånger rapporterat om stora demonstrationer och manifestationer mot bolagets planerade utsläpp av tusentals ton av det giftiga ämnet metylenklorid över staden. Efter initiativ av anställda inom vården demonstrerade förra helgen runt 6.000 personer mot giftfabriken.…
