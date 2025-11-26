Lås upp hela webbplatsen
Ekobrott

Tidigare ordföranden i ökänd bostadsrättsförening åtalas

En företrädare för en bostadsrättsförening i skandalomsusade byggnadskomplexet Kinesiska Muren i Malmö, åtalas för flera ekonomiska brott med koppling till föreningen. Enligt åklagaren handlar brottsligheten om tillgång till lägenheter och om pengar.
Fastigheten som kallas Kinesiska muren i Rosengård i Malmö. Fotograf: Jorchr/Wikimedia
Publicerad 26 november 2025 kl 16.52
Brottsligheten i Kinesiska Muren i Rosengård i Malmö har pågått länge. Och lika länge har de boende plågats av usla förhållanden. Nu åtalas Sapko Sinani som varit ordförande i bostadsrättsföreningen Femman i fastighetskomplexet; en förening som systematiskt tömts på pengar och som utsatt de boende i föreningen för mögel i lägenheterna, trasiga och livsfarliga hissar…

