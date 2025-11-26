Tidigare ordföranden i ökänd bostadsrättsförening åtalas

Brottsligheten i Kinesiska Muren i Rosengård i Malmö har pågått länge. Och lika länge har de boende plågats av usla förhållanden. Nu åtalas Sapko Sinani som varit ordförande i bostadsrättsföreningen Femman i fastighetskomplexet; en förening som systematiskt tömts på pengar och som utsatt de boende i föreningen för mögel i lägenheterna, trasiga och livsfarliga hissar…