Danmark
Historisk förlust för socialdemokraterna i Köpenhamn
– Socialdemokraterna befinner sig i en kris, säger Kommunistisk Partis ordförande Lotte Rørtoft-Madsen.
Publicerad 26 november 2025 kl 17.05
– Nu tappar vi Köpenhamn. Det tycker jag är vansinnigt irriterande, sade socialdemokraternas överborgmästarkandidat Pernille Rosenkrantz-Theil efter valförlusten. För första gången på över 100 år tappar Socialdemokratiet makten i Köpenhamn. Det står klart efter förra veckans kommun- och regionval i Danmark. – Det är en katastrof för socialdemokratin. De har fört en arrogant och diktatorisk politik…
