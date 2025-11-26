Historisk förlust för socialdemokraterna i Köpenhamn

– Nu tappar vi Köpenhamn. Det tycker jag är vansinnigt irriterande, sade socialdemokraternas överborgmästarkandidat Pernille Rosenkrantz-Theil efter valförlusten. För första gången på över 100 år tappar Socialdemokratiet makten i Köpenhamn. Det står klart efter förra veckans kommun- och regionval i Danmark. – Det är en katastrof för socialdemokratin. De har fört en arrogant och diktatorisk politik…