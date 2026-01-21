Lås upp hela webbplatsen
Kommentar
Sveriges kung Kapital fyller 70
Svensk kapitalism är oskiljbar från familjen Wallenberg. Det är den verkliga kungafamiljen. Kung Kapital. All nedskärningspolitik, alla försämrade villkor och all elände som vi finner inom kapitalismen, personifieras i den här familjens makt.
När svenska staten ska belåna framtida generationer arbetare är det till krigsindustrin och Saab. Fotograf: Jonas Ekströmer/TT/Saab AB/Montage: Proletären
Publicerad 21 januari 2026 kl 12.16
I förra veckan fyllde den svenska finanselitens herre, Sveriges kung Kapital, Jacob Wallenberg, 70 år. I både Dagens Industri och Dagens Nyheter fick den svenska kapitalismens frontfigur vika ut sig och flera tidningar rapporterade om det pompösa firandet som skulle äga rum i den wallenbergska palatset Grand Hôtel tisdagen den 13 januari. Jonna Sima, ledarskribent…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.