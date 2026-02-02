Sydafrika utvisar Israels chargé d’affaires: ”persona non grata”

I fredags förklarade Sydafrikas utrikesdepartement (DIRCO) Israels chargé d’affaires, Ariel Seidman, persona non grata och beordrade honom att lämna landet inom 72 timmar. ”Denna kraftfulla åtgärd följer en rad oacceptabla kränkningar mot diplomatiska normer och praxis vilket utgör en direkt utmaning mot Sydafrikas suveränitet”, skriver DIRCO i ett pressmeddelande den 30 januari. ”Dessa kränkningar inkluderar den…