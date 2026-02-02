Lås upp hela webbplatsen
Internationell diplomati
Sydafrika utvisar Israels chargé d’affaires: ”persona non grata”
Efter att bland annat upprepade gånger ha förolämpat Sydafrikas president på officiella sociala medie-konton får Israels chargé d’affaires lämna landet.
Demonstration i Kapstaden till stöd för Palestina den 14 oktober 2023. Fotograf: GroundUp / Ashraf Hendricks
Publicerad 2 februari 2026 kl 15.54
I fredags förklarade Sydafrikas utrikesdepartement (DIRCO) Israels chargé d’affaires, Ariel Seidman, persona non grata och beordrade honom att lämna landet inom 72 timmar. ”Denna kraftfulla åtgärd följer en rad oacceptabla kränkningar mot diplomatiska normer och praxis vilket utgör en direkt utmaning mot Sydafrikas suveränitet”, skriver DIRCO i ett pressmeddelande den 30 januari. ”Dessa kränkningar inkluderar den…
