Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Internationell diplomati

Sydafrika utvisar Israels chargé d’affaires: ”persona non grata”

Efter att bland annat upprepade gånger ha förolämpat Sydafrikas president på officiella sociala medie-konton får Israels chargé d’affaires lämna landet.
Demonstration i Kapstaden till stöd för Palestina den 14 oktober 2023. Fotograf: GroundUp / Ashraf Hendricks
Publicerad 2 februari 2026 kl 15.54
I fredags förklarade Sydafrikas utrikesdepartement (DIRCO) Israels chargé d’affaires, Ariel Seidman, persona non grata och beordrade honom att lämna landet inom 72 timmar. ”Denna kraftfulla åtgärd följer en rad oacceptabla kränkningar mot diplomatiska normer och praxis vilket utgör en direkt utmaning mot Sydafrikas suveränitet”, skriver DIRCO i ett pressmeddelande den 30 januari. ”Dessa kränkningar inkluderar den…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.