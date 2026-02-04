Tystnaden efter Risbergska

Varje gång jag cyklar till mitt extraknäck inom äldrevården passerar jag Rickard Anderssons gamla lägenhet. Polisavspärrningarna är sedan länge borta. Det finns inga blåvita band, inga piketbussar, inga krypskyttar på taken mittemot hans hem. Det är ett år sedan de låg där.

Allt ser ut som vanligt nu. Det är nog det som är mest obehagligt.

På jobbet sitter en lapp fortfarande kvar i herrarnas omklädningsrum. Ett namn, skrivet i versaler med svart spritpenna på ett skåp:

SALIM

Salim Iskef