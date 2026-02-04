Lås upp hela webbplatsen
Krönika
Tystnaden efter Risbergska
Tio människor mördades på Risbergska skolan. Ett år senare är polisens avspärrningsband borta. Men tystnaden består. I Örebro – och i svensk politik – har attacken reducerats till något man helst inte vill prata om. Trots att mönstret är tydligt och konsekvenserna märks.
Varje gång jag cyklar till mitt extraknäck inom äldrevården passerar jag Rickard Anderssons gamla lägenhet. Polisavspärrningarna är sedan länge borta. Det finns inga blåvita band, inga piketbussar, inga krypskyttar på taken mittemot hans hem. Det är ett år sedan de låg där.
Allt ser ut som vanligt nu. Det är nog det som är mest obehagligt.
På jobbet sitter en lapp fortfarande kvar i herrarnas omklädningsrum. Ett namn, skrivet i versaler med svart spritpenna på ett skåp:
SALIM
Salim Iskef
