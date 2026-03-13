Lås upp hela webbplatsen
Kuba
Upprop till stöd för Kuba: ”Trump utövar utpressning”
Författaren René Vazquez Diaz är en av de många kultur- och mediepersoner som står bakom uppropet.
Författaren René Vazquez Díaz är en av dem som står bakom uppropet till stöd för Kuba. Fotograf: Proletären / Arkivbilder. Faksimil: Aftonbladet
Publicerad 13 mars 2026 kl 14.30
I onsdags lanserades ett upprop på Aftonbladet Debatt till stöd för Kuba, mot USA:s aggressioner och olagliga blockad. En blockad som nu stärkts – USA har till exempel stoppat all oljeinförsel till Kuba, vilket lett till en energikris som slår hårt mot önationens befolkning och sätter hundratusentals liv på spel. Undertecknarna, främst personer ur kultur-…
