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USA fyller 250 år – varav 230 år i krig
Den 4 juli fyller USA 250 år. Under de 250 åren har USA varit i krig i 230 år: i regelrätta krig och i hundratals militära interventioner, väpnade eller med rådgivare eller vapenhjälp, i länder som utmanat supermakten eller kapitalismen.
USA har genomfört militära interventioner 469 gånger, varav 251 sedan 1991.Bilden nedan föreställer amerikanska soldater som transporterar krigsfångar under USA:s invasion av Irak 2003. Fotograf: Public domain/Montage; Proletären
Publicerad 4 juli 2026 kl 10.00
The United States of America, med idag 350 miljoner invånare, föddes när 13 kolonier den 4 juni 1776 deklarerade sin självständighet från det brittiska imperiet. George Washington ledde 1783 de amerikanska styrkorna till seger i det revolutionära kriget och den nya statens konstitution godkändes 1787. Efter det expanderade den nya statsbildningen snabbt, företrädesvis genom att…
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