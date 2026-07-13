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USA trappar upp mot Iran
Knappt hann USA åka ur fotbolls-VM, där det iranska landslaget behandlades historiskt dåligt, innan USA började bomba Iran på nytt.
Miljontals iranier deltog i begravningen av ayatolla Ali Khamenei. Fotograf: Mehr News Agency
Publicerad 15 juli 2026 kl 14.41
USA hann knappt åka ur fotbolls-VM på hemmaplan innan Donald Trump åter eskalerade kriget mot Iran, med hundratals bombningar den senaste veckan. Men det var inte det största som hände drygt tusen mil bort från Seattle, när Belgien slog ut USA med 4–1 förra veckan (trots Trumps direkta inblandning i att få Fifa att skjuta…
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