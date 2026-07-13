USA trappar upp mot Iran

USA hann knappt åka ur fotbolls-VM på hemmaplan innan Donald Trump åter eskalerade kriget mot Iran, med hundratals bombningar den senaste veckan. Men det var inte det största som hände drygt tusen mil bort från Seattle, när Belgien slog ut USA med 4–1 förra veckan (trots Trumps direkta inblandning i att få Fifa att skjuta…