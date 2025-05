USA:s bomber slaktar barnen i Gaza – Trump anklagar Sydafrika för ”folkmord på vita”

Även om det var spänt redan på förhand var det nog inget han hade förväntat sig inför sitt besök i Vita huset, Sydafrikas president Cyril Ramaphosa, att han skulle få titta på Youtubeklipp framför det samlade pressuppbådet som ”bevisar” att det pågår ett folkmord i hans eget land. Men så skedde under det bisarra mötet mellan USA:s och Sydafrikas statschefer.

Efter de inledande artighetsfraserna påbörjade snart nog USA:s president sin attack och bad om att ljuset skulle dämpas så att de församlade kunde koncentrera sig på en skärm. En assistent till Donald Trump klickade på olika länkar på X, som bland annat visade eldiga tal levererade av ledaren för partiet Economic Freedom Fighters, Julius Malema.

Framför allt fokuserade de första filmklippen på när Malema och åhörarna sjunger och dansar till motståndssången från apartheidtiden Dubul’ ibhunu, som till engelska översätts med Kill the Boer. Senare visades en lång rad med vita kors längs en väg, som Trump sade representerar dödade vita farmare.

När filmvisningen var klar och reportrarna fick ställa frågor satt Trump och bläddrade bland utskrifter av tidningsartiklar som han påstod handlade om mördade vita i Sydafrika.

Ramaphosa, vars ANC sedan förra sommaren är i en ohelig koalition med högerpartiet Democratic Alliance (DA), tog hjälp av sin vita jordbruksminister John Steenhuisen, som också är DA:s ledare, för att bemöta Trumps påståenden om ”tusentals” vita farmare som vill komma in i USA för att få skydd.

Steenhuisen fick förklara att de allra flesta av Sydafrikas farmare vill stanna i landet, och sade också att det var för att hålla radikala röster som Malema utanför makten som han valt att gå i koalition med den traditionella fienden ANC.

Trumps övertygelse om att det pågår ett ”folkmord” på vita i Sydafrika lär vara influerad av propagandan som en av hans närmaste män Elon Musk – själv uppvuxen i Sydafrika – länge fört ut i frågan. När Sydafrika i början av året införde en lag som i vissa fall ger regeringen rätt att expropriera land anklagade Musk sitt tidigare hemland för ”rasistiska ägandelagar” och regeringen för att göra för lite för att förhindra ”folkmordet” mot vita farmare.

Det är också långtifrån första gången som Trump upprepar anklagelserna, som blivit en del av hans i andra delar extremt hårda migrationspolitik. När Trump tillträdde som president i januari utfärdade han en presidentorder som stoppade allt flyktingmottagande, men en månad senare beslutade han om ett undantag just för vita sydafrikaner.

Rampahosa gick då till motangrepp och konstaterade att de 59 sydafrikaner som först togs emot i USA knappast kvalificerade för flyktingstatus. Sedan dess har USA:s utrikesminister Marco Rubio utvisat Sydafrikas ambassadör – vilket också i högsta grad har att göra med att Sydafrika leder åtalet mot Israel i den internationella domstolen i Haag, ICJ, för ett högst verkligt folkmord på palestinier.

USA har också stoppat allt bistånd till Sydafrika.

Att det finns mycket våld och kriminalitet i Sydafrika är ett faktum. Men de allra flesta som drabbas av det dödliga våldet är svarta, och en mycket liten del av våldet är kopplad till farmare, vilket diskvalificerar Trumps och Musks teorier.

Enligt landets senaste statistik, som rapporterats av bland annat CNN, begicks 19.696 mord mellan april och december förra året, men bara i 36 av alla de morden var offren kopplade till lantbruk. Bara sju av de 36 var själva jordägande bönder, medan 29 var lantarbetare, som oftast är svarta.

Ramaphosa höll god min i Vita huset, där han åtminstone inför mötet hoppades starta om relationerna med USA, bland annat med hjälp av de vita sydafrikanska golfspelare han har med sig på visiten för att få USA:s president på gott humör.

Själv minns jag Infinite Mass gamla 90-talshit (Shoot the Racist and the) Area Turns Red, och undrar om inte Trump åtminstone kan ha hjälpt Dubul’ ibhunu till att klättra på spellistorna på Youtube så länge.