Lås upp hela webbplatsen
Vapenvila à la Israel – fortsätter mörda i Gaza
Minst 40 palestinier dödades i israeliska bombningar av Gaza bara i söndags. Samtidigt bekämpar Hamas kriminella gäng i Gaza som stöds av Israel.
Sårade och dödade civila togs till Nassersjukhuset efter att israeliska stridsflygplan attackerat ett tält med fördrivna palestinier i Khan Younis i södra Gaza i söndags. Fotograf: X/Wafa News Agency
Publicerad 20 oktober 2025 kl 22.40
Sedan vapenvilan mellan Israel och Hamas började gälla den 10 oktober har Israel redan dödat närmare hundra palestinier i Gaza. Bara i söndags minst 40 personer, skriver Al Jazeera. De dödade utgörs av såväl offer för bombanfall som palestinier som blivit ihjälskjutna av israeliska soldater. IDF-soldater skjuter regelbundet mot dem när återvänder till sina hem…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Åtalades för att ha ropat slagord och sjungit ”Leve Palestina” i megafon – frias i tingsrätten
- 400 i protest mot Clas Ohlsons lönesänkningar: ”Vi är beredda att stå emot”
- Trump: Klartecken för CIA att slå till i Venezuela
- Blåbrun offensiv mot arbetarklassen
- En lättnad för hela Sverige att JDT fick sparken