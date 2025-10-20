Sedan vapenvilan mellan Israel och Hamas började gälla den 10 oktober har Israel redan dödat närmare hundra palestinier i Gaza. Bara i söndags minst 40 personer, skriver Al Jazeera. De dödade utgörs av såväl offer för bombanfall som palestinier som blivit ihjälskjutna av israeliska soldater. IDF-soldater skjuter regelbundet mot dem när återvänder till sina hem…