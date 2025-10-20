Lås upp hela webbplatsen
Vapenvila à la Israel – fortsätter mörda i Gaza

Minst 40 palestinier dödades i israeliska bombningar av Gaza bara i söndags. Samtidigt bekämpar Hamas kriminella gäng i Gaza som stöds av Israel.
Sårade och dödade civila togs till Nassersjukhuset efter att israeliska stridsflygplan attackerat ett tält med fördrivna palestinier i Khan Younis i södra Gaza i söndags. Fotograf: X/Wafa News Agency
Publicerad 20 oktober 2025 kl 22.40
Sedan vapenvilan mellan Israel och Hamas började gälla den 10 oktober har Israel redan dödat närmare hundra palestinier i Gaza. Bara i söndags minst 40 personer, skriver Al Jazeera. De dödade utgörs av såväl offer för bombanfall som palestinier som blivit ihjälskjutna av israeliska soldater.  IDF-soldater skjuter regelbundet mot dem när återvänder till sina hem…

