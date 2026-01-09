De jagar arbetslösa – men få har haft ett vanligt jobb

Arbetslinjen

Arbetslösheten i Sverige är bland de högsta i Europa, samtidigt som regeringen nu väljer att sänka ersättningen från a-kassan kraftigt. Regeringen talar om arbetslinjen och om faran i att stå utan jobb. Men när Proletären granskar Sveriges senaste arbetsmarknadsministrars CV:n framträder ett tydligt mönster: ett politiskt toppskikt där få har erfarenhet av ett vanligt lönearbete.