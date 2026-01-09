Lås upp hela webbplatsen
Arbetslinjen
De jagar arbetslösa – men få har haft ett vanligt jobb
Arbetslösheten i Sverige är bland de högsta i Europa, samtidigt som regeringen nu väljer att sänka ersättningen från a-kassan kraftigt. Regeringen talar om arbetslinjen och om faran i att stå utan jobb. Men när Proletären granskar Sveriges senaste arbetsmarknadsministrars CV:n framträder ett tydligt mönster: ett politiskt toppskikt där få har erfarenhet av ett vanligt lönearbete.
Måndag den 15 december bjöd äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje, arbetsmarknadsminister Johan Britz, Oscar Sjöstedt (SD) och Hans Eklind (KD) in till pressträff där beslut om aktivitetskrav och bidragstak presenterades. Fotograf: Svante Rinalder/Regeringskansliet
Publicerad 9 januari 2026 kl 10.58
Arbetslösheten i Sverige ligger på skyhöga 8,9 procent. En halv miljon människor står utan ett fast arbete, enligt SCB. Siffran placerar Sverige på tredje plats över högst arbetslöshet i hela Europa – där snittet ligger på sex procent. Högst ansvarig för arbetsmarknadspolitiken är Sveriges nya arbetsmarknadsminister Johan Britz (L) – som själv aldrig haft ett…
