Vårt Europa bygger inte murar

Sverigedemokraternas slogan ”Mitt Europa bygger murar” låter som att man vill låsa dörren till en kontinent som själv rivit ner andras. Europa, som byggt sina imperier på blod, kolonier och stöld, kan inte spela offer nu. Vems Europa snackar man ens om? Europa är inte Jimmies privata gård.

Kolonialismen förstörde hela kontinenter. I Indien ökade fattigdomen från 23 till 50 procent under brittiskt styre och 100 miljoner människor dog. Belgiska Kongo såg 20 miljoner dödas under Leopold II. Europa ritade om Afrika utan en enda afrikan i rummet. Man stal 45 biljoner dollar från Indien. Det här är Europas arv, och Europa borde ta ansvar.

Sverige har heller inte varit helt oskyldigt. Våra resurser hjälpte andra kolonialmakter. Sveriges ostindiska kompani stod för fyra-fem procent av BNP, ungefär som Volvo idag. Vi hade kolonier som Saint Barthelemy där slavhandel pågick i över hundra år. Det är inte “ingenting”.

Argumentet om att migration förstör svensk kultur är också ihåligt. Svensk kultur är internationell. Lucia kommer från Italien. Kanelen till kanelbullar växer i Asien. Köttbullarna? Karl XII tog dem från Turkiet. Svensk kultur är redan mer blandad än en påse lösgodis från Hemmakväll, bara att man stämplat ”Sverige” på dem.

Europa kan inte ”bygga murar” när världen redan finns inuti Europa. Kunskap, mat, språk – allt är blandat. Migration har alltid byggt kontinenten, inte förstört den. Europa är 44 länder, hundratals språk och kulturer. Det har aldrig funnits ett enda ”rent” Europa.

Så innan man snackar om murar borde man komma ihåg att kaffet, saffranet och russinen på fikat kommer från andra sidan världen. Jimmies Europa är lika mycket allas, det är också Andreis, Artas, Julios, Alains, mitt och ditt.

Feroz Hashemi Rasouli, åk 9 Tågaborgsskolan, Helsingborg