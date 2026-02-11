Lås upp hela webbplatsen
SD-koppling i Epstein-härvan
Norrmannen Asle Toje är en av de senaste att dras in i härvan kring den amerikanske sexförbrytaren och Trump-vännen Jeffrey Epstein.
Toje sitter i styrelsen för SD-anknutna tankesmedjan Oikos, men också i den norska Nobelkommittén.
Publicerad 11 februari 2026 kl 11.44
Asle Toje är filosofie doktor i statsvetenskap och tidigare bland annat kolumnist i tidningen Klassekampen. Efter en politisk färd högerut med åsikter som att klimatförändringarna är ett ”kvasireligiöst fenomen” och att FN ägnar sig ”åt alarmism”, har Toje hamnat i förtroenderådet för den sverigedemokratiskt kopplade tankesmedjan Oikos. SD:s propagandasmedja leds av Jimmie Åkessons bäste vän,…
