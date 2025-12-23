Lås upp hela webbplatsen
Vi kan bygga något värdigt att kallas arbetarrörelse

Trots Tidöregeringens, tech-kapitalisternas och svenska borgarklassens attacker mot den svenska arbetarklassen, så kan vi ta kampen mot dem.
Fotograf: Artur Szandrowski
Publicerad 23 december 2025 kl 14.00
Så kom det väntade beslutet. Byggnads förbundsstyrelse avsätter förbundssekreteraren Jakob Wagner. Med anklagelser om att han anlitat en kursledare som betett sig olämpligt och för att ha felaktigt hanterat fakturor kunde förbundet kicka en populär förtroendevald. Husorganet Byggnadsarbetaren fick uppdraget att föra ut den officiella bilden. Men under ytan framträder en annan bild. Jakob Wagner…

