Vi kan bygga något värdigt att kallas arbetarrörelse

Så kom det väntade beslutet. Byggnads förbundsstyrelse avsätter förbundssekreteraren Jakob Wagner. Med anklagelser om att han anlitat en kursledare som betett sig olämpligt och för att ha felaktigt hanterat fakturor kunde förbundet kicka en populär förtroendevald. Husorganet Byggnadsarbetaren fick uppdraget att föra ut den officiella bilden. Men under ytan framträder en annan bild. Jakob Wagner…