Lås upp hela webbplatsen
Kommentar
Vi kan stoppa naturkatastroferna
Människans påverkan på miljö och klimat leder till översvämningar och ras. Det vi gör på marken påverkar lika mycket som att regnen förändras.
Kraftigare regn och mänsklig påverkan på växtlighet leder till en ökning av jordskred. Fotograf: Lena Rubensdatter, NGU
Publicerad 25 september 2025 kl 14.00
Många översvämningar orsakas lika mycket av det människan gör på marken som att regnen förändras. Åter har vägar och järnvägar rasat, och åter hade skog kalhuggits i slänter alldeles intill, trots att det varit känt sedan länge att kalhyggen ökar riskan för skred. I flera länder, bland annat Norge, är det förbjudet att kalavverka i…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika
- Bilist körde in i Palestinademonstration i Helsingborg – hade skrivit rasistiska inlägg
- Mollies mamma: ”Jag vill att allt ska komma fram och att makthavarna ska stå till svars”
- Svensk insamling till israeliska militären – mitt under pågående folkmord
- Fredsloppet i Göteborg slår nytt rekord