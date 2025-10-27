Vijay Prashad: ”Sverige är en amerikansk militärbas”

– Vi måste kämpa för att Sverige ska sluta stötta utländska militära konflikter. Kämpa för att ställa om svensk vapenproduktion och istället tillverka varor och tjänster som förbättrar människors liv, säger Vijay Prashad när Proletären träffar honom på redaktionen i Göteborg. Vijay Prashad är förutom historiker även journalist och politisk debattör. Han är verkställande direktör…