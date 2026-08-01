24 av 25 förstadagsintyg riktas mot spårvagnsförare: ”Fruktansvärt orättvist”

Göteborgs Spårvägar har sedan en tid tillbaka krävt att vissa av sina spårvagnsförare ska lämna läkarintyg redan från den första sjukdagen. Enligt huvudskyddsombudet Per-Åke Karlsson har situationen blivit så problematisk att han nu vänt sig till Arbetsmiljöverket genom en så kallad 6:6a-begäran. – Grundproblemet är att vi har en systematik i hur förstadagsintyget används. Spårvagnsförarna…