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24 av 25 förstadagsintyg riktas mot spårvagnsförare: ”Fruktansvärt orättvist”
Trots att spårvagnsförarna bara utgör omkring hälften av personalen på Göteborgs Spårvägar står de för 24 av bolagets 25 krav på förstadagsintyg. Huvudskyddsombudet Per-Åke Karlsson anklagar arbetsgivaren för att systematiskt särbehandla förarna – och har nu vänt sig till Arbetsmiljöverket.
Screenshot Fotograf: Göteborgs spårvägar/privat
Publicerad 31 augusti 2026 kl 11.21
Göteborgs Spårvägar har sedan en tid tillbaka krävt att vissa av sina spårvagnsförare ska lämna läkarintyg redan från den första sjukdagen. Enligt huvudskyddsombudet Per-Åke Karlsson har situationen blivit så problematisk att han nu vänt sig till Arbetsmiljöverket genom en så kallad 6:6a-begäran. – Grundproblemet är att vi har en systematik i hur förstadagsintyget används. Spårvagnsförarna…
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