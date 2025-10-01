Lås upp hela webbplatsen
Syndikalister stoppade antimilitaristiskt möte på Joe Hill-gården
Kommunistiska Partiets ordförande Povel Johansson kommer fortsatt att tala på mötet som hålls imorgon torsdag klockan 18 – men nu på ny adress.
Bara två dagar innan mötet fick Kommunisterna beskedet att de inte får hålla det på Joe Hill-gården. Fotograf: Privat/Proletären
Publicerad 1 oktober 2025 kl 19.04
Kommunisterna hade redan i augusti fått tillåtelse att låna Joe Hill-gården för ett öppet möte i Gävle på temat ”Välfärd, inte vapen – fredsrörelsens framtid”. – Jag pratade med ansvariga för gården och de var glada och entusiastiska, säger Mikael Eriksson som är medlem i Kommunistiska Partiet och själv har volontärarbetat på gården i flera…
