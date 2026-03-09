Lås upp hela webbplatsen
Fotboll
Argentinare: Messi är en sellout, Maradona var en man av folket
Argentinska fans fick frågan: Messi eller Maradona?
Publicerad 9 mars 2026 kl 12.46
Argentinska superstjärnan Lionel Messis uppträdande inför president Trump i Vita Huset, har upprört många argentinska fotbollsfans: Messi log fåraktigt och underdånigt när Trump skröt om hur USA-bomber mördar civila i Iran och om det förestående angreppet mot Kuba. Många fans jämför Messi och nationalidolen Diego Maradona, som öppet visade sitt stöd för Kuba. I ett…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- ”Iranier som firar attackerna är fiender till landet”
- Befälhavarna till amerikanska soldaterna: ”Kriget en del av Guds heliga plan”
- Elektriker sägs upp – samtidigt som företaget importerar utländsk arbetskraft
- Utredning: USA bombade medvetet flickskolan i Iran där 165 dödades
- Donkenboss har svårt för sin egen burgare