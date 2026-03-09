Lås upp hela webbplatsen
Argentinare: Messi är en sellout, Maradona var en man av folket

Argentinska fans fick frågan: Messi eller Maradona?
Publicerad 9 mars 2026 kl 12.46
Argentinska superstjärnan Lionel Messis uppträdande inför president Trump i Vita Huset, har upprört många argentinska fotbollsfans: Messi log fåraktigt och underdånigt när Trump skröt om hur USA-bomber mördar civila i Iran och om det förestående angreppet mot Kuba. Många fans jämför Messi och nationalidolen Diego Maradona, som öppet visade sitt stöd för Kuba. I ett…

