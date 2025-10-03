Lås upp hela webbplatsen
Minnesord

Poet på USA:s most wanted-lista död i Havanna

Den 25 september avled Assata Shakur i sitt hem i Havanna. Hon var poet och författare men i första hand en militant revolutionär.
Assata Shakur blev 78 år gammal. Fotograf: Trenton Times/Public Domain
Publicerad 3 oktober 2025 kl 08.00
Det var 1971 som den då 34-årige JoAnne Chesimard antog sitt nya namn Assata Olugbala Shakur. – Jag kände mig inte som JoAnne, det är ett slavnamn. Jag kände mig inte som en neger, eller som amerikan. Jag kände mig som en afrikansk kvinna, berättade hon om namnbytet. Assata är ett västafrikanskt namn och betyder…

