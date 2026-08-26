Total bojkott av folkmordsstaten!

Israels mest förhärdade vänner tvingas nu medge det som varit uppenbart för hela världen i decennier. Staten Israel är en rasistisk folkmordsstat som inte kan försvaras. Den senaste veckan har såväl vice statsminister Ebba Busch som Judiska centralrådets Aron Verständig kritiserat Israel. Busch lyfter i en poddintervju med Daniel Suhonen till och med möjligheten att införa sanktioner mot Israel.

Den israeliske säkerhetsministern Ben-Gvirs uttalande om att 30-40 Gazabor borde dödas varje natt, och att det finns folk i Gaza som inte förtjänar att leva eftersom de inte är människor, visar bortom allt tvivel att staten Israel styrs av rasister och folkmördare. Samma minister visade nyligen upp den avrättningsplats där Israel tänker hänga palestinier offentligt.

Ben-Gvir är inte ensam. Han är företrädare för en högerextrem politisk rörelse som är utbredd i det israeliska samhället. Det handlar inte bara om den fascistiska bosättarrörelsen utan om hela det sionistiska projektet. Sionismen är en extrem nationalistisk ideologi som verkar för ett Storisrael.

Avskyn från omvärlden mot Ben-Gvirs uttalanden och agerande är närmast total. Det är snart bara fundamentalister som Alice Teodorescu Måwe som tiger.

Israel är en kolonial statsbildning som saknar existensberättigande. Att inte stå upp för en enstatslösning är att acceptera kolonialism, ockupation och fördrivning.

Det palestinska folkets självklara rätt till sitt eget land erkänns inte av något av riksdagspartierna. I Palestinagruppernas valundersökning framförde samtliga svarande riksdagspartier, inklusive S, MP och V, att de vill se en tvåstatslösning. En sådan hållning är att gå sionismens ärenden och att svika det palestinska folket.

FN har i flera resolutioner slagit fast att ett ockuperat folk har rätt att göra motstånd. Detta motstånd, som även inkluderar väpnat motstånd, har som syfte att driva ut ockupanten för att befria landet från kolonial och utländsk dominans.

Riksdagspartierna måste sluta krypa för Israel och gå från ord till handling. Det räcker inte med att kritisera Israels agerande eller kräva ett stopp för folkmordet. De måste också agera. Den främsta och viktigaste åtgärden är att införa en total bojkott av staten Israel och verka för att landet isoleras i alla sammanhang.

Det palestinska folkets lidanden måste få ett slut och rättvisa skipas. För ett fritt och demokratiskt Palestina, från floden till havet!