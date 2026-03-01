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Val 2026
Palestinagruppernas valundersökning: K ensamma om stöd till det palestinska motståndet
Samtliga riksdagspartier står fast vid idén om en tvåstatslösning för en framtida fred mellan Israel och Palestina, trots att det israeliska parlamentet med stor majoritet röstat igenom en resolution som avvisar upprättandet av en palestinsk stat.
Kommunistiska Partiet menar att Israel själva genom sina egna handlingar visat att en tvåstatslösning är omöjlig. Fotograf: Artur Szandrowski/Montage: Proletären
Publicerad 21 augusti 2026 kl 10.29
Inför valet den 13 september har Palestinagrupperna genomfört en valenkät där de ställde frågor till politiska partier om vilka åtgärdar de vill vidta mot bakgrund av Israels etniska rensning av Palestinia, huruvida svensk vapenexport till apartheidstaten bör upphöra samt vilka utsikterna är för en eventuell framtida fredlig lösning. Bland riksdagspartierna svarade Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V), Miljöpartiet (MP), Centerpartiet…
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