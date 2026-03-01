Palestinagruppernas valundersökning: K ensamma om stöd till det palestinska motståndet

Inför valet den 13 september har Palestinagrupperna genomfört en valenkät där de ställde frågor till politiska partier om vilka åtgärdar de vill vidta mot bakgrund av Israels etniska rensning av Palestinia, huruvida svensk vapenexport till apartheidstaten bör upphöra samt vilka utsikterna är för en eventuell framtida fredlig lösning. Bland riksdagspartierna svarade Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V), Miljöpartiet (MP), Centerpartiet…