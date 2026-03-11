Lås upp hela webbplatsen
Byggföretagare döms för människohandel – arbetare åt hundmat och fick sova på vind

En byggföretagare i skånska Skurup har dömts till fängelse för att ha utnyttjat tre polska arbetare.
Fotograf: Montage Proletären
Publicerad 11 mars 2026 kl 09.52
Den nu dömde byggföretagaren heter Jan Goman, själv med polsk bakgrund. De tre arbetarna har de vanligaste polska namnen: Grzegorz, Marcin och Pawel. Goman döms till fängelse i två år och tio månader för två fall av människoexploatering och ett fall av människohandel. Jan Goman hittade de tre redan utsatta arbetarna vid ett soppkök i…

