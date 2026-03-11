Lås upp hela webbplatsen
Byggföretagare döms för människohandel – arbetare åt hundmat och fick sova på vind
En byggföretagare i skånska Skurup har dömts till fängelse för att ha utnyttjat tre polska arbetare.
Fotograf: Montage Proletären
Publicerad 11 mars 2026 kl 09.52
Den nu dömde byggföretagaren heter Jan Goman, själv med polsk bakgrund. De tre arbetarna har de vanligaste polska namnen: Grzegorz, Marcin och Pawel. Goman döms till fängelse i två år och tio månader för två fall av människoexploatering och ett fall av människohandel. Jan Goman hittade de tre redan utsatta arbetarna vid ett soppkök i…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Utredning: USA bombade medvetet flickskolan i Iran där 165 dödades
- Donkenboss har svårt för sin egen burgare
- Mollies mamma: ”Jag vill att allt ska komma fram och att makthavarna ska stå till svars”
- Befälhavarna till amerikanska soldaterna: ”Kriget en del av Guds heliga plan”
- Vad döljer sig i de hemliga Palmedokumenten?