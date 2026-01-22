Lås upp hela webbplatsen
C-lag i VM förödande för bandyn
VM-finalerna i bandy brukade vara tilldragelser som drog storpublik, och rönte ett stort intresse i Sverige. Inte längre.
Sveriges herrar avancerade till VM-final med målskillnaden 94-7 i bandy-VM. Fotograf: Meri Esama
Publicerad 22 januari 2026 kl 08.00
Först efter 18 minuters sändning i Sportspegeln i söndags, kom inslaget om att Sveriges herrar och damer slagit Finland respektive Norge med 9-1 i bandyns två VM-finaler i finska Björneborg. Inslaget var 58 sekunder långt. Elefanten i bandyrummet stavas Ryssland. Världens mäktigaste bandynation som sedan 2022 står utanför den internationella gemenskapen. Av de 18 VM-finalerna…
