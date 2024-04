Demokratisk revolt mot Bidens Israelstöd

Många miljoner amerikaner har deltagit i demonstrationer och flera högt uppsatta regeringsmedarbetare har hoppat av i protest mot USA:s stöd till Israels folkmord i Gaza.

Nu har också 530.000 väljare i de demokratiska primärvalen i USA, visat vad de tycker om Joe Bidens helhjärtade till Israel. Istället för att lägga sin röster på någon av de demokratiska kandidaterna i primärvalet, röstade de efter uppmaning av organisationer som är emot stödet till Israel, på listor utan band till någon kandidat, och därmed i praktiken mot Biden.

Minst 25 delegater har hittills tagit sig till Demokraternas valkonvent senare i år, via listor som Uncommited, Uninstructed eller No preference: 14 från Minnesota, Hawaii (7), Michigan (2) och Washington (2).

I vissa delstater var antalet röster på listorna så stort att de skulle ha förändrat valutgången till Joe Bidens nackdel. I delstaten Michigan, med bland annat arbetarstaden Detroit, markerade över 100.000 mot Bidens Israelpolitik. I Wisconsin vann Biden kampen om elektorerna i presidentvalet 2020 med nära 21.000 röster; nu fick den obundna listan 48.162 röster, mer än dubbelt Bidens segermarginal i valet.

Om lika många demokratiska väljare avstår att rösta i presidentvalet i höst förlorar Biden den röstjämna delstaten Wisconsin. Skådespelaren Mark Ruffalo (bland filmerna Poor Things, Now You See Me och The Avengers) från Wisconsin är en uttalad motståndare till det amerikanska Israelstödet. Han konstaterade att de drygt 48.000 rösterna mot Biden är en klar signal:

– Att vi [USA] nu måste inta en helt annan inställning till kriget och den förestående hungersnöden, är inte bara ett seriöst moraliskt ställningstagande, utan helt klart också ett politiskt sådant.

Över 30 procent av de demokratiska väljarna i det område där studenterna vid Wisconsin-universitetet bor, valde att rösta mot presidenten. Det som ett svar på en uppmaning från koalitionen Lyssna på Wisconsin, där muslimska, judiska och kristna aktivister kräver att Biden avbryter stödet till Israel och ”med våra obundna röster [….] flyttar den amerikanska politiken mot en agenda för rättvisa i Gaza”.

I Connecticut röstade 11,6 procent mot Biden, i New York röstade tolv procent blankt och i Rhode Island röstade 14,5 procent mot stödet till Israel. I huvudstaden Providence fick listan över 30 procent.

Nu börjar också en ekonomisk revolt mot Bidens upprustningspolitik i allmänhet och Israelstöd i synnerhet, rapporterar tidningen The Nation. En rörelse som ännu är i sin linda men som ändå börjar märkas i städer som Oakland i Kalifornien, Harrisonburg i Virginia och Boston i delstaten Massachusetts.

Lincoln Rice, sedan många år samordnare i skattevägrarorganisationen National War Tax Resistance Coordinating Committee (NWTRCC) säger att intresset för den här formen av civil olydnad är det högsta han sett. Sedan Israels invasion i Gaza har intresset för organisationens webbplats och Instagramkonto som utbildar människor om skattemotståndet, ökat exponentiellt.

President Biden förbereder just nu ett paket om amerikanska vapen för motsvarande 190 miljarder kronor till Israel. Organisationen War Resisters League som också uppmanar till skattevägran, uppskattar att den amerikanska regeringen under 2023 spenderade totalt 43 procent av sina federala medel för att finansiera krig som det i Ukraina och i Gaza.

Posterna för bostadsprogram, utbildning, folkhälsa och miljöskydd kommer inte upp i ens hälften av den summan. Idag betalar den genomsnittlige skattebetalaren i USA varje år motsvarande 52.000 kronor till landets militära utgifter.