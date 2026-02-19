Digitala djurslagsmål

TV-SPEL Multimiljard-franchisen Pokémon fyller 30 år. Det hela började i februari 1996 med Game Boy-spelet Pokémon, som blev en braksuccé i Japan, svepte som en tsunamivåg över hela världen och gav oss spel efter spel, tecknad film efter tecknad film, mjukisleksaker, nyckelringar, barnplåster och t-shirts med de färgglada monstren, som rollfigurerna fångade in för att…