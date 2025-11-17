”Eko-leninisten” Andreas Malm hyllades i Varberg

”Leve Palestina och krossa sionismen!” Med de orden avslutades Leninprisutdelningen inför en fullsatt publik. För första gången i kulturprisets 17-åriga historia avslutades utdelningsceremonin inte med Internationalen, utan istället med Kofias världsberömda kampsång Leve Palestina. Hela publiken sjöng med i allsång. Årets vinnare Andreas Malm, född i Fässbergs församling i Mölndal, är lektor i humanekologi vid…