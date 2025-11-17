Lås upp hela webbplatsen
Leninpriset
”Eko-leninisten” Andreas Malm hyllades i Varberg
Författaren och humanekologen Andreas Malm tilldelas Jan Myrdals stora pris 2025. Proletären var på plats under prisutdelningen på Varbergs teater.
Årets vinnare av Jan Myrdals lilla respektive stora pris. Fotograf: Proletären
Publicerad 17 november 2025 kl 19.05
”Leve Palestina och krossa sionismen!” Med de orden avslutades Leninprisutdelningen inför en fullsatt publik. För första gången i kulturprisets 17-åriga historia avslutades utdelningsceremonin inte med Internationalen, utan istället med Kofias världsberömda kampsång Leve Palestina. Hela publiken sjöng med i allsång. Årets vinnare Andreas Malm, född i Fässbergs församling i Mölndal, är lektor i humanekologi vid…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Den fabricerade sanningen
- Medlemmar i Handels vill se Israelbojkott: ”Måste reagera på det som händer”
- Från killpodd till radikalvänster – Gott Snack valde solidariteten före pengarna
- Mollies mamma: ”Jag vill att allt ska komma fram och att makthavarna ska stå till svars”
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika