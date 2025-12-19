Lås upp hela webbplatsen
Eskilstunabor vinner över Senior Materials
Det kinesiska företaget Senior Materials får inte sprida det giftiga ämnet metylenklorid i Eskilstuna. Det har Mark- och miljödomstolen bestämt.
Beslutet är en seger för den proteströrelse som växt sig allt starkare.
Eskilstunabor protesterar mot att Senior Materials ska få släppa ut kuemikalier som varit förbjudna i Sverige i 30 år. Fotograf: SSUAM
Publicerad 19 december 2025 kl 10.07
Mark- och miljödomstolen i Nacka kör över Kemikalieinspektionen (KI), och stoppar tillfälligt det kinesiska bolaget Shenzhen Senior Materials från att sprida det starkt giftiga och i Sverige förbjudna ämnet metylenklorid över Eskilstuna. KI måste nu se över sina beslut och utreda frågan på nytt. – En julklapp till Eskilstunaborna. Många kanske känner att vi kan…
