TEATER När Dramaten storsatsar på Das Kapital så väljer också progressiva Teater Tribunalen på Hornsgatan i Stockholm, att hänga på Marx-spåret. Det med en favorit i repris av den föreställning som gjorde stor succé och sålde ut i februari-mars tidigare i år. Tribunalens Das Kapital spelas under bara fyra dagar, med start i kväll (torsdag). Ensemblen regisserar, Karl Marx bidrar med fotnoterna ur verket och fackligt aktive Emil Boss bidrar med vittnesmål från dagens migrantarbetare. Till allt detta gör Dror Feiler ”musikalisk åverkan på vår verklighetsuppfattning med en samling speldosor, mekaniska instrument och ljudmaskiner”.

Av detta skapas, skriver Tribunalen ”ett musikdramatiskt Agitatorium om det kapitalistiska systemets mekanismer – för sångare, skådespelare, kör, vävare, snickare och mekaniker”.

Tribunalens Das Kapital är, som det anstår teatern, givetvis uttalat politisk om ”arbetsförhållanden som vi idag ser som omänskliga och livsfarliga. Förhållanden som idag, återigen och med vår fulla vetskap, förslavar människor i vårt eget land”.