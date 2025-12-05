Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera

”Ett musikdramatiskt agitatorium”

Det blir politiskt när Tribunalen sätter upp Kapitalet.
Teaterkören under den tidigare uppsättningen av Das Kapital på Teater Tribunalen. Fotograf: Henrik Dahl
Publicerad 5 december 2025 kl 10.00

TEATER När Dramaten storsatsar på Das Kapital så väljer också progressiva Teater Tribunalen på Hornsgatan i Stockholm, att hänga på Marx-spåret. Det med en favorit i repris av den föreställning som gjorde stor succé och sålde ut i februari-mars tidigare i år. Tribunalens Das Kapital spelas under bara fyra dagar, med start i kväll (torsdag). Ensemblen regisserar, Karl Marx bidrar med fotnoterna ur verket och fackligt aktive Emil Boss bidrar med vittnesmål från dagens migrantarbetare. Till allt detta gör Dror Feiler ”musikalisk åverkan på vår verklighetsuppfattning med en samling speldosor, mekaniska instrument och ljudmaskiner”.

Av detta skapas, skriver Tribunalen ”ett musikdramatiskt Agitatorium om det kapitalistiska systemets mekanismer – för sångare, skådespelare, kör, vävare, snickare och mekaniker”.

Tribunalens Das Kapital är, som det anstår teatern, givetvis uttalat politisk om ”arbetsförhållanden som vi idag ser som omänskliga och livsfarliga. Förhållanden som idag, återigen och med vår fulla vetskap, förslavar människor i vårt eget land”.

Ämnen i artikeln

Dela artikeln

Proletären behöver ditt stöd!

Vi har inga rika annonsörer. Vi får inget mediestöd. Däremot har vi våra läsare som inser vikten av en tidning som tydligt tar ställning. För välfärd, fred och socialism, mot högerpolitik och imperialism. Vi skildrar verkligheten och vi vill ge röst åt dem som sällan får höras i andra medier.

Så här kan du stödja oss:
PrenumereraGe bort prenumerationGe ett bidrag