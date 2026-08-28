Fängelset blev hennes politiska skola

Det sägs om henne att hon gick i fängelse 1941 som tveksam socialdemokrat, och lämnade fängelset 1944 som övertygad kommunist. Proletärens Janne Bengtsson berättar om Elvi Sinervo, Finlands främsta kvinnliga proletärförfattare, som avled den 28 augusti 1986, för 40 år sedan.

Biografiskt lexikon för Finland (BLF) presenterar Elvi Sinervo så här:

”Elvi Sinervo var vänsterlitteraturens mest kända och erkända författare i efterkrigstidens Finland. Hon var en mångsidig skribent, som dock offrade en del av sin talang och sina krafter åt den kommunistiska världsåskådningen och partiet. Den skarpa politiseringen gjorde henne till en ’andlig mormor’ för de kommunistiska studenterna och konstnärerna på 1970-talet. Hon kallades ’diktarmoran’, och hennes dikter sjöngs och reciterades med hög röst och höjd, knuten näve; hos henne sökte man politisk upplysning och vägledning.”

Raljant och slarvigt, men inte utan en god träffbild. Elvi Sinervo offrade nästan fyra år