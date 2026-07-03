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Fastighets sparkar oberoende journalist
Fackförbundet Fastighets sparkar chefredaktören för förbundets tidning Fastighetsfolket. Helena Forsberg ville vara journalist, inte funktionär.
Fotograf: Proletären
Publicerad 3 juli 2026 kl 10.00
Fastighets är ett av de många fackförbund som har slutat skicka ekonomiskt stöd till socialdemokraterna. Men det innebär inte att det politiska stödet till (S) saknas. När en förbundstopp tyckte att det var en bra artikelidé att intervjua förbundets valgeneral, skar det sig mellan förbundet och tidningen Fastighetsfolkets chefredaktör Helena Forsberg. Hon blev uppkallad till…
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