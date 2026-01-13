Lås upp hela webbplatsen
Fifa duckar frågor om hyckleri
Det Internationella fotbollsförbundet (Fifa) duckar frågor om skillnaden mellan Rysslands angrepp mot Ukraina, och om hur USA:s bombningar av Nigeria, Syrien och Venezuela och hotet mot Danmark, påverkar landets ställning som VM-arrangör senare i år.
Det internationella fotbollsförbundet har inte gett något svar på Proletärens frågor. Infälld bild: Fifa-bossen Gianni Infantino och USA-bussen Donald Trump. Den sistnämnde förärades nyligen Fifas fredspris. Fotograf: Wikimedia / Fifa. Montage: Proletären
Publicerad 13 januari 2026 kl 10.40
Fifa, som blixtsnabbt fördömde Rysslands invasion i Ukraina och uteslöt Ryssland och Belarus ur den internationella fotbollen, är inte lika konsekvent när det gäller USA. Fifa tiger om USA:s bombningar och folkrättsvidriga agerande i flera länder världen runt. Organisationen vill inte heller svara på frågan om det inte i ljuset av president Donald Trumps folkrättsvidriga…
