Fifaboss vill se Israel möta Palestina

Fifabossen Gianni Infantino vill att den kommande VM-turneringen för spelare under 15 år ska inledas med en match mellan Israel och Palestina. Infantino vill se matchen spelas i Miami där Fifa och Infantino har kontor i närheten av president Trumps villa Mar-a-Lago. Det som en symbol för att, som Infantino säger, ”fotbollen bygger freden och…