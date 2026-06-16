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Fotboll
Fifaboss vill se Israel möta Palestina
Fifa vill att en match mellan Israel och Palestina ska inleda U15-VM i USA i september. Förslaget kommer från Fifabossen Gianni Infantino.
Infantino och krigspresidenten Trump, som tilldelats Fifas ”fredspris” Fotograf: Instagram @gianni_infantino
Publicerad 17 juni 2026 kl 09.36
Fifabossen Gianni Infantino vill att den kommande VM-turneringen för spelare under 15 år ska inledas med en match mellan Israel och Palestina. Infantino vill se matchen spelas i Miami där Fifa och Infantino har kontor i närheten av president Trumps villa Mar-a-Lago. Det som en symbol för att, som Infantino säger, ”fotbollen bygger freden och…
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