 Filipstads ”Gossen Ruda”

Där sitter han i soffan på Stora torget i Filipstad med utsikt över Daglösen. Förevigad i KG Bejemarks bronsstaty uppförd 1975. Försjunken i egna tankar, med huvudet framåtlutat och cylinderhatten på sned. Vem han är? Ett ankhuvud på en gärdsgårdsstör brukade han skämta.

Nils Ferlin var son till Johan Albert, journalist på Nya Wermlands-Tidningen (NWT) i Karlstad. Familjen flyttade 1908 till Filipstad, där Johan fått anställning som redaktör på en nystartad tidning. Efter ett halvår kom han i delo med ägarna och sparkades. Johan hittades ett år senare död i Klarälven.

Sonen rotade sig snabbt i Filipstad, visade sig alert och