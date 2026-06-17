Finland öppnar för kärnvapen

Eduskunta, den finska riksdagen, har godkänt en lagändring som innebär ett upphävande av landets förbud mot kärnvapen, rapporterar finska medier. Finland har sedan 1980-talet haft ett totalförbud mot import, tillverkning, innehav och transport av kärnladdningar på finskt territorium. Ett förbud som nu rivs upp till följd av Natoanpassningen. Omröstningen i riksdagen om ”ändringen i kärnenergilagen”…