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Nato
Finland öppnar för kärnvapen
Finland har sedan 1980-talet haft ett totalförbud mot import, tillverkning, innehav och transport av kärnladdningar på finskt territorium. Ett förbud som nu rivs upp till följd av Natoanpassningen.
Eduskunta, Riksdagen, i Helsingfors, rev idag upp totalförbudet mot kärnvapen. Fotograf: Johannes Jansson / Pixly / Nara / Montage: Proletären
Publicerad 17 juni 2026 kl 15.47
Eduskunta, den finska riksdagen, har godkänt en lagändring som innebär ett upphävande av landets förbud mot kärnvapen, rapporterar finska medier. Finland har sedan 1980-talet haft ett totalförbud mot import, tillverkning, innehav och transport av kärnladdningar på finskt territorium. Ett förbud som nu rivs upp till följd av Natoanpassningen. Omröstningen i riksdagen om ”ändringen i kärnenergilagen”…
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