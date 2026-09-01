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Finland skriver i hemlighet under tioårigt militäravtal med Israel
Försvarsministern försvarar beslutet: ”Ingen dramatisk ny riktlinje.”
Finlands utrikesminister Elina Valtonen besöker hennes israeliska motpart Gideon Sa’ar i februari i år, det första besöket sedan 2016. Fotograf: Shlomi Amsalem/Ministry of Foreign Affairs
Publicerad 1 september 2026 kl 14.05
Israel och Finland har i tysthet undertecknat ett samförståndsavtal för gemensam forskning, utveckling och upphandling av krigsmateriel och militär utrustning, rapporterar finska Yle. Avtalet bygger på ett tidigare protokoll som undertecknades 2013. Finland föreslog i början av 2024 att avtalet skulle förlängas med tio år, till skillnad från den tidigare giltighetstiden på fem år. I…
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