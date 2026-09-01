Finland skriver i hemlighet under tioårigt militäravtal med Israel

Israel och Finland har i tysthet undertecknat ett samförståndsavtal för gemensam forskning, utveckling och upphandling av krigsmateriel och militär utrustning, rapporterar finska Yle. Avtalet bygger på ett tidigare protokoll som undertecknades 2013. Finland föreslog i början av 2024 att avtalet skulle förlängas med tio år, till skillnad från den tidigare giltighetstiden på fem år. I…